SANTA MARIA A VICO – Un drammatico incidente è avvenuto poco fa sull’Appia nel tratto che ricade a Santa Maria a Vico, all’altezza fuori il bar Lipardi, nei pressi del parco Mamma Anna. Un uomo, I.S. di Cervino, è stato investito da una Fiat Punto. L’uomo è rimasto ferito alla testa in modo abbastanza grave ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione.