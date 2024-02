Investono bimbo di 10 anni e scappano in scooter, nei guai due giovanissimi

L’incidente è avvenuto domenica scorsa.

SUCCIVO. Domenica scorsa, 11 febbraio, hanno investito un bambino di 10 anni, mentre erano in sella ad uno scooter, per poi darsi alla fuga. Purtroppo per loro, però, sono stati rintracciati dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri che, visionando le telecamere di videosorveglianza installate in piazza IV Novembre, a Succivo, hanno identificato i due giovani, poi denunciati per guida senza patente e omissione di soccorso (il conducente dello scooter) ed omissione di soccorso per l’altro ragazzo che viaggiava dietro.

Il bimbo travolto in piazza IV Novembre stato sbalzato via per diversi metri, ma le sue condizioni, sembrano non essere gravi.