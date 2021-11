CALVI RISORTA – L’alluvione dell’altro giorno ha isolato il Comando Stazione Carabinieri Forestali di Calvi Risorta, diretti dal maresciallo Carlo Di Caprio. Una frana ha bloccato l’ingresso del comando. Partivano le prime richieste di soccorso al comune di Calvi Risorta, guidato dal primo cittadino Giovanni Lombardi.

Purtroppo sono rimaste disattese e solo grazie all’intervento di un altro sindaco, parliamo di Salvatore Geremia, sindaco di Rocchetta e Croce, si sono attivati i soccorsi facendo rimuovere la frana in questo modo liberando il comando carabinieri forestali di Calvi Risorta.

Insomma è dovuto intervenire un altro sindaco in soccorso dei militari.

Questo è successo anche per la chiesa madre di San Nicandro di Petrulo, che se non ci fosse stato l’intervento dei fedeli il fango starebbe ancora tra i banchi della chiesa. Il piano d’emergenza di Lombardi non ha funzionato, ma soprattutto la Protezione Civile comunale ha fatto ben poco.