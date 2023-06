L’ arsenale del clan dei casalesi, la Squadra Mobile esegue tre ordinanze di custodia cautelare: TUTTI I NOMI

L’ordinanza è scaturita dall’attività condotta dal primo settore della Sezione Criminalità Organizzata coordinata dalla DDA di Napoli a seguito del sequestro di armi nell’ aprile 2022 nella zona della discarica di Bortolotto

CAPUA/CASTEL VOLTURNO – Questa mattina la squadra mobile di Caserta ha eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di Carlo Del Vecchio “Carlino” (già detenuto), Francesco Del Vecchio (fratello di Carlino) fratelli di Eufrasia Del Vecchio, attualmente indagata dalla Dda di Napoli nell’inchiesta sul rapporto tra il clan dei Casalesi e il mondo dei servizi sociali, e Pasquale Diana, cugino dei tre.

L’ordinanza è scaturita dall’attività condotta dal primo settore della Sezione Criminalità Organizzata coordinata dalla DDA di Napoli a seguito del sequestro di armi nell’ aprile 2022 nella zona della discarica di Bortolotto, storicamente conosciuta per la mega discarica, una delle più grandi e delle più inquinanti che la storia di questa regione abbia mai raccontato. Le armi rinvenute all’interno di due bidoni risultarono appartenere ai clan camorristici, storicamente iper attivi nell’area di Castel Volturno e specificatamente nell’area di Bortolotto che insiste nella zona che da Castel Volturno porta a Cancello ed Arnone e più in generale alla piana dei mazzoni. Entrando nel merito dei dettagli in questione, il ritrovamento avvenne nel perimetro di proprietà di un’azienda bufalina di Castel Volturno.