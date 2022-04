L’ omicidio di Pignataro. Convalidato l’arresto del killer che ha colpito all’ arma bianca

PIGNATARO -(gv) Oggi al carcere di Carinola davanti al gip dott.ssa Stadio si è tenuta l’udienza di convalida del fermo a carico del cittadino ucraino a Igor Varvachin accusato dell’omicidio del connazionale Pavlo Zaporestes. All’ esito dell’ udienza il gip ha confermato la custodia in carcere dell’indagato, difeso dall avv. Giulia Tescione. Il grave fatto di sangue , in merito al quale sono ancora in corso attività investigative, per comprendere la dinamica dei fatti ed il rapporto tra i due ucraini è avvenuto la domenica di Pasqua all’ interno del canile “Village Dog” di Pignataro Maggiore ove sono ancora in sequestro i locali nei quali sarebbe stato consumato l omicidio. Intanto è stata effettuata l’ autopsia sul corpo della vittima e la salma è stata restituita ai parenti che vivono e lavorano a Capua ormai da tanti anni. I familiari dell’uomo ucciso sono difesi dall’avvocato Francesco Parente e dall’ avv. Debora De Maio