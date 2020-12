La “banda della Bmw” tenta il “colpo” in un’abitazione

GRICIGNANO D’AVERSA – Ancora un tentativo di furto ieri a Gricignano d’Aversa. Dopo quello provato in via Madonna dell’Olio (CLIKKA QUI PER LEGGERE) i banditi stavolta hanno provato ad agire in via Canonico Lampitelli. E’ successo ieri sera alle 19. Anche questa volta, in 4 hanno superato la recinzione per poi aprire il portoncino, intrufolandosi nel cortile; improvvisamente però sono stati costretti alla fuga. Anche in tale occasione, sono arrivati sul posto a bordo di una Bmw di colore chiaro. Episodi del genere sono stati registrati ultimamente anche ad Orta di Atella, Sant’Arpino, Succivo e Cesa.