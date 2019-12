MACERATA CAMPANIA – Una bombola di gas, probabilmente difettosa, non possiamo ancora accertarlo, ha provocato un incendio in un’abitazione di Macerata Campania, in via Trieste. Pochi minuti fa, si sono recati sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Si era tenuto un rogo di Maggiore entità, visto che la strada era stata annebbiata da una coltre di fumo.