LA CARICA DEI PRESIDI. I nomi di chi ha perso la dirigenza e quelli di tutte le scuole vacanti in cui dovranno essere nominati i nuovi

CASERTA – (g.g.) I casi più eclatanti, di cui peraltro ci siamo occupati non poco all’inizio dello scorso autunno, sono quelli riguardanti le due dirigenti scolastiche della De Amicis e del Giannone, Tania Sassi e Maria Bianco. Poi c’è la Dante Alighieri che quest’anno è stata diretta da un commissario nominato dal Provveditore regionale Franzese, ma che ora dovrà dotarsi di un dirigente vero. La circolare che pubblichiamo integralmente in calce, contiene tutto quello che c’è sda sapere su quella che possiamo definire “la movimentazione” dei presidi della Campania e dunque anche della provincia di Caserta.

Abbiamo estrapolato anche le 4 pagine contenenti le situazioni specifiche e cioè quei dirigenti che perdono la loro sede per effetto del cosiddetto piano di dimensionamento scolastico o perchè sottodimensionati. Altro elenco interessante è quello di tutte le sedi scolastiche disponibili, o meglio sarebbe dire vacanti e in cui dovrà essere nominato un nuovo dirigente. C’è il caso già citato della Dante Alighieri, ma anche di tante altre scuole nelle quali il preside è andato in pensione o ha scelto di recedere il contratto oppure è deceduto o anche ha subito il recesso del rapporto negoziale con lo Stato per motivi che possono essere molto diversi e variegati.

In estrema sintesi, in attesa che il Tar si pronunci sul ricorso presentato contro il piano di dimensionamento scolastico del comune di Caserta, se Tania Sassi e Maria Bianco si metteranno d’accordo, l’ufficio scolastico regionale e prenderà atto e nominerà alla dirigenza della nuova scuola che mette insieme De Amicis e Giannone, la prescelta di questa intesa pacifica. In caso contrario si andranno a verificare dei requisiti che leggendo la circolare potrete tranquillamente consultare.

Per le sedi vacanti i presidi arriveranno attraverso vari percorsi, tutti quanti regolati dalle norme vigenti e sintetizzati nella citata circolare.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CIRCOLARE