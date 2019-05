La Cassazione accoglie il ricorso: i fratelli Diana di Erreplast scarcerati

CASAPESENNA – I consiglieri della sesta sezione penale della corte suprema di Cassazione hanno annullato, senza rinvio, l’ordinanza cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa per i fratelli Antonio e Nicola Diana, titolari della Erreplast di Gricignano d’Aversa, arrestati il 15 gennaio scorso su ordine del gip del tribunale di Napoli, Maria Luisa Miranda. I fratelli Diana, che sono liberi dopo aver trascorso 4 mesi agli arresti domiciliari, dovranno difendersi dalle accuse della Procura nel processo che si svolgerà nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ordinanza annullata anche lo zio, Armando Diana, già scarcerato dal gip nei mesi scorsi.