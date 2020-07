Il “re del pane” Gianni Morico è libero. La Cassazione annulla la sentenza

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (gv) Annullata con rinvio la sentenza di Appello per l’imprenditore Gianni Morico, il “re del Pane” accusato di concorso esterno al clan dei Casalesi. È stato questo il verdetto della Cassazione di oggi pomeriggio. Era stato condannato a sei anni e 8 mesi (era ai domiciliari e torna completamente libero).

Lo stesso annullata con rinvio il verdetto per Pasquale Fontana condannato in Appello a 14 anni. Invece confermata la pena per Nicola Del Villano; era stato condannato a 11 anni.

Nel collegio difensivo gli avvocati Nando Letizia, Giuseppe Stellato.