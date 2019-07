LA CASSAZIONE: Sequestro definitivo dell’immobile della Nuova Italia srl di Alfonso Di Vico

SANTA MARIA A VICO – Nell’agosto scorso, a pochi giorni dallo scoccare del Ferragosto, la guardia di finanza ha messo sotto sequestro preventivo beni immobili, terreni, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore complessivo di oltre 862.000 Euro ai danni di una società d’imballaggi industriali di Santa Maria A Vico. L’ordine fu emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura, perché Alfonso Di Vico, ritenuto amministratore di fatto della società Nuova Italia srl e già stato amministratore unico fino al 13 settembre 2017, è finito sotto indagine per omessa dichiarazione delle imposte sui redditi.

Il Tribunale del Riesame sammaritano ha respinto l’istanza contro il decreto di sequestro presentato da Di Vico nel gennaio scorso. Come prassi prevede, l’imprenditore nato a Maddaloni ha utilizzato il suo diritto di ricorrere in Cassazione contro quest’ultima decisione.

Di Vico si è dimesso nel settembre 2017, per fare spazio ad Angelo Di Donna, temporalmente poco prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazioni dei redditi, omessa alla scadenza, nel gennaio 2018, momento nel quale la carica formale era in capo al nuovo amministratore.

Per il Gip, però, Di Donna era un mero “uomo di paglia” e la gestione sarebbe da imputare a Di Vico, pur dimessosi poco prima, come confermato dalle dichiarazioni rese da Di Donna, nel corso dell’attività amministrativa della Guardia di Finanza. Proprio sulle parole di Di Donna si basa una delle due motivazioni portate davanti all’ultima istanza dalla difesa dell’amministratore di fatto della Nuova Italia srl, ritenute “inutilizzabili” perché rese senza le garanzie difensive.

I giudici della tera sezione penale non hanno ritenuto valide le doglianze presentate dagli avvocati di Di Vico, rigettando il ricorso e confermando, quindi, il sequestro.

PER LEGGERE L’INTERA SENTENZA CLICCA QUI