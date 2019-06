La città piange Claudio. 55 anni, volontario della Protezione Civile trovato senza vita in casa

CASAGIOVE (l.d.a./c.d.a.) – E’ Claudio Gagliardi, un valido volontario della Protezione civile della città, l’uomo trovato senza vita ieri a Casagiove, nella sua abitazione di Via Santa Croce.

Molto noto e apprezzato in città per la sua encomiabile passione e dedizione a servizio della comunità, non ha mai fatto mancare il suo supporto nelle emergenze. Claudio aveva 55 anni, ieri pomeriggio intorno alle 14, è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco dopo l’allarme lanciato da una vicina di casa dell’uomo, alla quale lo stesso non rispondeva.

I caschi rossi, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo riverso del 55enne.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo che poi sarà restituito ai familiari per i funerali. Sotto shock i colleghi della Protezione civile, il cui coordinatore Andrea Roccolano, lo ricorda così: “Il volontario Claudio Gagliardi ci ha lasciato. Da poco ho appreso la notizia che mi ha lasciato senza parole. Il volontariato casagiovese è una grande famiglia e la perdita di Claudio è un duro colpo per tutti noi. Voglio esprimere, a nome di tutto il Nucleo Comunali Volontari di Protezione Civile, la nostra vicinanza ai parenti e a chi lo conosceva”.