“La corruzione uccide il futuro dei giovani”. Il commento dell’anarchico Bakunin su alcuni partecipanti al convegno: “Una risata vi seppellirà”

Appuntamento fissato per venerdì 10, alle 10, nell’auditorium della Provincia in via Ceccano ristrutturato, con l’ennesimo super appalto targato Amministrazione Magliocca, all’imprenditore Raffaele Pezzella, accusato a ripetizione di essere uno tra i più vicini al clan dei Casalesi e che ha subito, pochi giorni fa, un sequestro di otto milioni di euro, chiesto ed ottenuto dalla Dda

CASERTA (Gianluigi Guarino) – Non ce ne voglia la preside Adele Vairo, che ha ben organizzato il convegno che si terrà all’auditorium di via Ceccano, ovvero l’edificio di proprietà dell’amministrazione provinciale di Caserta guidata dal presidente Giorgio Magliocca (anch’egli invitato all’evento), che la stessa Provincia ha fatto ristrutturare, con un appalto da oltre un milione di euro, all’Ati composta dalla D’Alessandro Costruzioni di San Giorgio a Cremano, qualche anno fa coinvolta in un’inchiesta su tangenti nel comune napoletano, e dalla Comed, colpita da interdittiva antimafia per l’ingerenza che l’imprenditore “amico” del clan dei Casalesi Raffaele Pezzella, presunto pluricorruttore proprio di dirigenti della provincia di Caserta, aveva nell’impresa formalmente intestata a Carlo D’Amore ma riconducibile all’imprenditore casalese. (clicca e leggi) .

Ma impattando l’ineccepibile titolo, il quale asserisce che la corruzione rappresenta il veleno mortale per il futuro dei giovani e leggendo la batteria, chiamarlo parterre ci sembra eccessivo, al di là dell’autorevolissima presenza di esponenti della magistratura e delle forze dell’ ordine, ci percorre un pensiero per noi consueto quando ci occupiamo di fatti relativi alla pubblica amministrazione attiva in questa landa desolata chiamata provincia di Caserta.

Un’evocazione di una famosa frase dell’anarchico Michail Bakunin. “Una risata vi seppellirà“.

la locandina