LA DENUNCIA. “Attenzione: in città stanno girando falsi infermieri per tamponi covid”

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – “State attenti che queste due persone (un uomo ed una donna) vanno in giro a truffare le persone con tute che non sono quelle utilizzate dai professionisti per l’emergenza Covid, con gli occhiali da sole ed un tampone tra le mani“. Un’incredibile denuncia che arriva da Facebook che riguarda il comune di San Felice A Cancello, che quindi si porta a casa il poco ambito premio di teatro della peggiore truffa, o tentativo di truffa, legata al covid. Questi falsi infermieri sono stati segnalati su via Circumvallazione e cercherebbero di entrare in casa, con la scusa dei tamponi da dover analizzare.