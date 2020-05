LA DENUNCIA. “Sassi contro bus perchè l’autista salta le fermate”

MONDRAGONE – Sassi contro bus perche’ l’autista ha saltato alcune fermate per evitare assembramenti: secondo quanto denunciato da Alfonso Lagella segretario generale della Fit Cisl Campania e Ciro Montella coordinatore regionale aggiunto e’ accaduto sulle linee della Ctp, in particolare sulla tratta tra Napoli e Mondragone. “Continua l’emergenza affollamento sulle linee della Ctp, in modo particolare sulla tratta Napoli-Mondragone dove, ad ogni fermata, gli autisti trovano ad attenderli gruppi di passeggeri, per lo piu’ extracomunitari, che indisciplinatamente provano a salire a bordo senza rispettare le restrizioni imposte a contrasto della pandemia – spiegano – Raggiunto il limite consentito di utenti sul bus, l’autista puo’ saltare le fermate per evitare gli assembramenti, ma quando e’ accaduto sono stati gettati sassi da parte di alcuni criminali appiedati alle fermate. Dobbiamo tutelare l’incolumita’ del personale e dei viaggiatori, non possiamo aspettare che accada l’irreparabile“. Gli esponenti sindacali sollecitano alla Ctp “un intervento concreto con il rafforzamento del corpo ispettivo e la rimodulazione del servizio aumentando le corse in alcune fasce orarie“.