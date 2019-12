La dipendenza dal gioco d’azzardo e slot machine: come evitarla

I giochi e le slot sono un piacevole divertimento, utile per poter trascorrere qualche tempo nel pieno relax. E, peraltro, si tratta di uno svago a portata di mano (o di clic!): è sufficiente dare uno sguardo alla lista di slot machine gratis, ad esempio, per rendersi conto quanto possa essere semplice giocare in sicurezza e in relax.

Purtroppo, però, per qualcuno il passatempo diventa qualcosa di più. E il gioco d’azzardo e le slot machine finiscono con il non essere più un semplice svago cui destinare qualche ora alla settimana, ma una vera e propria dipendenza. Ma come contrastarla?

Come superare i problemi di gioco d’azzardo

Il passo più grande e più difficile da compiere per superare una dipendenza dal gioco d’azzardo è rendersi conto di avere un problema. E, purtroppo, non è affatto semplice: ci vuole tanta forza e molto coraggio per arrivare a questo punto, soprattutto se si sono già persi un sacco di soldi e se a causa del gioco d’azzardo si sono peggiorate o rotte delle relazioni personali o familiari. Dunque, la cosa migliore da fare sarebbe proprio quella di riconoscere il proprio problema e cercare un aiuto: tantissime persone ci sono già passate e, grazie a un valido supporto, sono state in grado di rompere questa cattiva abitudine e ricostruire la loro vita. Ma come?

Trovare valide alternative

Chiarito quanto sopra, una cosa molto utile che si potrebbe fare per poter migliorare la propria condizione è quella di contrastare le negatività con passatempi più sani. Se pertanto si gioca d’azzardo quando ci si sente soli o annoiati, o magari dopo una giornata di lavoro stressante o dopo una discussione con il proprio partner, meglio cambiare tipologia di “reazione”. Il gioco d’azzardo può infatti essere un modo utile per calmare le emozioni sgradevoli, rilassarsi o socializzare. Ma ci sono modi più sani ed efficaci per gestire i propri stati d’animo “negativi” e alleviare la noia, come ad esempio il ricorso all’esercizio fisico, il trascorrere del tempo con amici che non giocano alle slot e ad altri giochi, intraprendere nuovi hobby o praticare tecniche di rilassamento come quelle yoga.

Rafforzare la propria rete di “aiuti”

È difficile combattere qualsiasi dipendenza senza il giusto aiuto… quindi è molto meglio cercare di circondarsi di amici e familiari consci del problema e in grado di aiutare. Se la propria rete di supporto è limitata, ci sono modi per fare nuove amicizie senza fare affidamento ai casinò o al gioco d’azzardo online. E’ ad esempio possibile iscriversi in palestra, fare volontariato per una buona causa e tanto altro ancora.

Cercare un supporto professionale

In tutte le principali città italiane esistono dei gruppi di supporto specializzate nella risoluzione delle dipendenze da gioco. Non solo: se si ritiene che il problema abbia sfociato o abbia collegamenti con i disturbi dell’umore, uno psicologo potrebbe aiutare a fronteggiare meglio depressione, stress, abuso di sostanze o ansia che potrebbero essere scatenati dal gioco d’azzardo, o comunque ricollegati a queste cattive abitudini. Ricordiamo infine che anche quando il gioco d’azzardo non farà più parte della propria vita, questi problemi potrebbero comunque rimanere a lungo…