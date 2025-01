LA DOMENICA DI DON GALEONE…

12 Gennaio 2025 ✶ Battesimo del Signore (C)

Gesù, uno di noi!

Q uesta scena del battesimo di Gesù è stata scritta proprio per noi, perché facciamo, almeno una volta all’anno, memoria di questo misterioso e dimenticato momento del nostro incontro con Dio. Purtroppo nessuno di noi ricorda il giorno del proprio battesimo con acqua, perché sono stati altri a chiederlo per noi. Ma il battesimo “in Spirito e fuoco” lo dobbiamo chiedere noi, con coraggio, da adulti: “C’è un altro battesimo che io devo ancora ricevere!”.