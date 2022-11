La Domenica di Don Galeone

20 novembre 2022 ✶ Cristo, re dell’universo (C)

Ricordati di me quando sarai nel tuo regno!

Prima lettura: Unsero Davide re sopra Israele (2 Sam 5, 1). Seconda lettura: Dio ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto (Col 1, 12). Terza lettura: Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno! (Lc 23, 35).

La domenica “di Cristo umiliato e glorioso” L’evangelista

Luca presenta la regalità di Cristo in una scena tragica e grottesca insieme: la parodia sulla croce, tra due ladroni, la crocifissione, la scritta ironica … Quello che avviene è la sintesi tipologica dei rapporti fra Dio e l’uomo. C’è chi lo rifiuta, ieri come oggi, in mezzo al chiasso degli affari e della politica. C’è chi lo riconosce, come il buon ladrone: quel brigante doveva essere rimasto colpito dalla sua infinita pazienza: insultato fino all’agonia, tra le bestemmie di tanti, riusciva ancora a perdonare. Non poteva essere un semplice uomo! “Oggi sarai con me nel paradiso”. Ladro in vita, ladro in punto di morte! L’unico santo sicuro, non dimentichiamo, canonizzato direttamente da Gesù! Il ladrone è il primo teorico del “Deus absconditus”, perché riconosce Dio non nelle manifestazioni gloriose, ma nelle vesti di un condannato, non nella “trasfigurazione”, ma nella “sfigurazione”; nel buio dell’eclisse totale, il ladrone mostra di saper vedere.

L'idea di Gesù re è stata utilizzata per avere successo nei luoghi del potere; ci siamo definiti "società perfetta" per poter contrattare da un piedistallo di superiorità. Gesù è re ma dalla croce: "Regnavit a ligno Deus!". La gloria è nel futuro. È anche nel presente, ma come lievito invisibile. Quello che immediatamente vediamo non è la gloria, ma la vergogna. Non raccontiamo glorie che non ci sono! Tante nostre luci sono fuochi fatui! Finché durerà la storia, il Gesù che noi conosciamo sarà sempre quello della crocifissione. La risurrezione si riconosce per fede, la crocifissione per esperienza. Il pericolo della fede è che essa diventi un principio immaginativo, che ci fa vivere un'armonia illusoria e fragile, come le nostre assemblee liturgiche: godiamo per un poco di una pace che però non corrisponde a realtà; nella vita quotidiana soffriamo dolori, conflitti, cattiverie; ci raduniamo la domenica in chiesa a parlare di un mondo fraterno, ma poi si spengono le luci, rientriamo nella nostra giungla, nella quale il Vangelo non produce nulla.

Nella vita, noi stiamo con i potenti che condannano? O tra il popolo curioso? O siamo i discepoli che fuggono? O tra i ladroni che chiedono perdono? La fede è consolazione, ma questa viene dopo l’impegno! Il vero credente si domanda: “Cosa posso fare? Il giusto sarà sempre condannato? La violenza è l’unica legge della storia?”. Crediamo in Gesù re, non per abbagliare i nostri occhi con luci che non ci sono, ma per esprimere la speranza che il regno del Risorto, regno di pace e di giustizia, alla fine sarà tutto in tutti. Il nostro posto, intanto, è a lato di Gesù crocifisso, o accanto all’altro crocifisso orante.

Il “regno di Dio” A Roma governa l’imperatore Tiberio quando, lungo il fiume Giordano, compare il Battista. Ciò che dice provoca entusiasmo, risveglia attese, suscita speranze. Le autorità politiche e religiose si preoccupano perché considerano sovversivo il suo messaggio. Dice: II regno dei cieli è vicino! (Mt 3,2). Dopo di lui, Gesù inizia a percorrere città e villaggi, annunciando dappertutto: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è imminente! (Mc 1,15). A volte dice anche: Il regno di Dio è già in mezzo a voi (Lc 17,21). Il regno è il centro della predicazione di Gesù; basti pensare che nel Nuovo Testamento il tema del ‘regno di Dio’ è presente 122 volte e ben 90 sulla sua bocca. Pochi anni dopo la sua morte, troviamo i suoi discepoli che, in tutte le province dell’impero e nella stessa Roma, annunciano il regno di Dio (At 28,31). Vorremmo che il Battista, Gesù e gli apostoli ci spiegassero il significato di questa espressione, ma nessuno di loro lo fa. Il loro messaggio contiene un’innegabile carica sovversiva; è considerato pericoloso dai detentori del potere, sia politico che religioso. Notiamo, però, che Gesù prende le distanze da chi dà alla sua missione un’interpretazione politico-nazionalistica (Mt 4,8s). Iniziato come un piccolo seme, il regno è destinato a crescere e a diventare un albero (Mt 13,31); è dotato di una forza irresistibile e provocherà una trasformazione radicale del mondo e dell’uomo. La regalità di Gesù è difficile da capire, ha mandato in tilt anche la testa di Pilato (Gv 18,33). E troppo diversa da quelle di questo mondo. Quante volte lungo i secoli è stata equivocata!