La donna nel vecchio e nuovo testamento e il suo rapporto con il sacro. Successo per l’iniziativa del CIF di TEANO

TEANO (Pietro De Biasio) Iniziativa di socialità in onore di Santa Caterina da Siena del Centro Italiano Femminile di Teano (CIF). Al centro dell’appuntamento che si è svolto presso il Monastero di Santa Caterina di Teano il tema della donna nel vecchio e nuovo testamento e il suo rapporto con il sacro sul quale ha relazionato il parroco don Luigi Migliozzi. Il CIF di Teano, continua così nell’opera di sensibilizzazione e di crescita delle coscienze con particolare attenzione ai giovani.

A tal proposito la presidente Maria Antonietta Polito ha commentato l’iniziativa: “Nell’ambito delle celebrazioni per Santa Caterina da Siena, protettrice del CIF, è stata scritta un’altra bella pagina nel grande libro del Cif di Teano. L’associazione ha organizzato, per l’occasione, un seminario di studio e approfondimento sul ruolo della donna nel vecchio e nuovo testamento e il suo rapporto con il sacro, tenuto da don Luigi Migliozzi, assistente spirituale del Centro Italiano Femminile di Teano. L’evento si è svolto presso il monastero di Santa Caterina di Teano. Un sentito ringraziamento va alle suore del SS. Sacramento e dell’adorazione perpetua di Teano per la loro grande disponibilità e a Don Luigi per la sapiente disamina”. Questa la frase simbolo di Santa Caterina che accompagna sempre le celebrazioni e le iniziative del CIF: “Non accontentiamoci delle piccole cose. Dio le vuole grandi. Se saremo ciò che dobbiamo essere, metteremo fuoco in tutta l’Italia”.