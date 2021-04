La storia di Joy in tv. Salvata da un giro di prostituzione grazie a suor Rita Giarretta

Caserta – (tp) La storia di Joy, una ragazza nigeriana, in diretta da Caserta alla trasmissione “A sua immagine”. “Sono stata venduta per 35 mila euro dalla mamma di una mia amica. Ero diventato un prodotto da mercato per queste persone che mi sfruttavano nel settore della prostituzione. Sono stata salvata dalla morte da suor Rita Giaretta“. Tutta la sua vicenda è raccontato in un libro “io sono Joy” con la prefazione di papa Francesco. “Bisogna aver coraggio Dio non dorme e bisogna aver speranza di potere ricominciare“.