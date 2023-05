La festa del ballottaggio finisce male. Incidente in scooter, ferito nipote del neosindaco

SAN FELICE A CANCELLO – Due scooter si sono scontrati negli istanti successivi alla vittoria elettorale di Emilio Nuzzo come nuovo sindaco di San Felice a Cancello.

Erano in atto i festeggiamenti post ballottaggio quando, per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati.

A restare feriti almeno due persone, tra cui un giovane congiunto del neo primo cittadino. Sul posto si è recata anche un’ambulanza.