La festa di Halloween costa cara a una famiglia: CASA SVALIGIATA

RECALE – Hanno sfruttato i pochi minuti di assenza dalla loro abitazioni i malviventi che nelle scorse ore hanno colpito una famiglia di Recale, residente nella zona della nota attività per cerimonie Villa Porfidia.

Mentre erano a casa di amici per una festa in costume di Halloween a cui partecipava il figlio della coppia, sono stati derubati, con la loro villetta “ripulita” dai ladri.

I malviventi hanno portato via denaro contante e la collana in oro che il piccolo aveva ricevuto per il battesimo.