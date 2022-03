La festa in paese per nonna Angelina. L’abbraccio per il compleanno dei 100 anni!

FALCIANO DEL MASSICO (Lidia e Christian de Angelis) – Grande festa in paese per la nonnina Angelina Rinaldi che ieri ha compiuto 100 anni, festeggiati alla presenza dei familiari e dell’amministrazione comunale e presente anche il parroco Don Valentino. La donna è anche bisnonna di pronipoti.

Angelina, la nonnina di tutti, visibilmente commossa ha ringraziato per tutta questa attenzione rivoltale e tra palloncini, festoni e una mega torta decorata ha salutato questo record che ha inorgoglito tutta la comunità locale e non solo.

La cosa più bella e toccante è che la signora è vivace e scattante, non dimostra affatto la sua età. Angelina si è emozionata quando ha visto tutto l’amore dei suoi cari per festeggiare il bellissimo traguardo e donarle una targa. Sono quelle persone che sicuramente hanno contribuito alla costruzione dell’Italia, persone che hanno vissuto periodi durissimi come quello della guerra e in parte della Spagnola e ha vissuto anche il Covid. Augurissimi nonna Angelina!