La fortuna bacia MONDRAGONE. 57enne vince 10mila euro con un “Gratta e Vinci”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ancora una volta ci ha pensato la Dea Bendata a far felice una 57 enne che questa mattina, strisciando la monetina sulla famosa pellicola color argento, ha vinto 10.000 euro. Un “bacio” fortunato avvenuto a ridosso delle vacanze natalizie e non ci poteva essere occasione migliore. Il gratta e vinci fortunato della serie “doppia sfida” da 5 euro, è stato acquistato al “Zawadi Cafè”, un bar della centralissima Viale Margherita, per la gioia dei gestori che per l’occasione si sono concessi un Brindisi con la vincitrice.