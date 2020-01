LA FOTO. 31enne scomparso nel nulla da sabato, l’appello di famiglia e amici

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – In questi minuti si sta diffondendo l’appello disperato per ritrovare il 31enne di San Cipriano, Michele Diana, che non dà notizie di se.

Il giovane si è allontanato da casa a piedi sabato pomeriggio e si era recato al Bar della zona da un suo amico, l’ultimo posto dove è stato visto. Pare che con sé non abbia né i documenti e neppure il cellulare. Stamani la madre di Michele si è recata al bar per chiedere agli amici notizie di Michele che da sabato non fa rientro a casa, ma nessuno sa nulla e il figlio non si è messo in contatto con nessuno. Denuncia presentata stamani dalla madre di Michele presso la stazione carabinieri di San Cipriano. Il giorno della scomparsa indossava un cappello scuro, un giubbotto sottile scuro e pantaloni marroni.

Prima di scomparire era andato al bar dell’amico ma non avendolo trovato sarebbe andato a casa dell’amico, in quel momento in giro per commissioni.

Questo l’appello di Giulia Monika B: “URGENTE :SCOMPARSO RAGAZZO DI SAN CIPRIANO SI CHIAMA MICHELE DIANA DI ANNI 31 CHI LO VEDE O SA QUALCOSA E PREGATO DI CHIAMARE A QUESTO NUMERO 3472926867”