MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A causa di un falò ancora fumante, in questo preciso momento, la caratteristica vegetazione delle dune su un tratto di spiaggia del lungomare, è in fiamme e sono molti i cittadini che stanno attendendo un intervento delle forze dell’ordine. Pare che una pattuglia dei Carabinieri si stia portando sul posto in quanto la Polizia Municipale è impegnata su altri fronti, essendo la zona lido presa d’assalto dai turisti per l’approssimarsi del Ferragosto.