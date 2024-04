NOME e FOTO. Accoltellato alla gola per l’auto difettosa, noto concessionario grave in ospedale

Dal diverbio all’aggressione il passo è stato breve.

SAN MARCO EVANGELISTA (Debora Carrano) È stato accoltellato alla gola Antonio Gallo, il titolare della concessionaria Auto di Siena in via Monti. L’uomo è stato ferito alla gola da un cliente, che pare sia di San Nicola la Strada e che si è recato nei locali della concessionaria per reclamare i difetti dell’autovettura che aveva da poco acquistato. Dopo un piccolo diverbio tra i due, il cliente ha estratto un coltellino dalla tasca e avvicinandosi all’imprenditore gli ha letteralmente squarciato la gola. Sul posto i carabinieri e il 118.