LA FOTO. Al comune di CASAL DI PRINCIPE abita il degrado e nel water nasce una pianta

CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – Un pollice verde, speriamo sia il pollice. Il signor Giuseppe ha pubblicato sul gruppo Facebook “Benvenuti a Casal di Principe” quest’immagine, giocando in maniera ironica sulla vicenda. Meno ironico, invece, il post del signor Gianluca che si lamenta del degrado presente nella casa comunale.

Ed è questo il punto da sottolineare, un degrado, una mancata pulizia che si spera sia figlia del momento festivo ma che non è degna di un comune come Casale. L’importante, ora come ora, è mettere in ordine il municipio, impossibile da vivere in questo modo per i cittadini e per gli stessi dipendenti.