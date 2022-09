Pubblicata su Facebook la foto dell’ultimo raid

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ tramite il gruppo Facebook Ciò Che Vedo In Città – Santa Maria Capua Vetere che i residenti che abitano attorno all’Anfiteatro Romano hanno deciso di portare avanti le loro lamentele per un problema sicurezza nell’area.

Sono Infatti diversi i casi di furti e danneggiamenti alle auto in sosta nei dintorni.

Danni importanti ed ingenti per i residenti, ma anche per chi parcheggia in zona.