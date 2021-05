LA FOTO. Arrestato spacciatore col reddito di cittadinanza

MADDALONI – Nel corso del pomeriggio odierno, in Maddaloni, i carabinieri della locale Stazione, unitamente al personale della S.I.O. del 10° RGT CC “Campania” di Napoli, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 45enne del posto. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo hanno rinvenuto, in un cassetto di un mobile nella camera, 6 pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di gr. 72. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche un bilancino di precisione ed una piccola somma di denaro ritenuta provento dell’illecita attività.

L’arrestato, peraltro percettore di reddito di cittadinanza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.