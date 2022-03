LA FOTO. Arriva in provincia di CASERTA con gli attrezzi per rubare, ma viene beccato dai carabinieri

ORTA DI ATELLA – Sulla strada ex ss87nc Marcianise-Caivano, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno deferito in stato di libertà un 45enne della provincia di Campobasso trovato in possesso di arnesi atti allo scasso.

I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione personale e del veicolo Fiat Doblò sul quale l’uomo viaggiava, hanno rinvenuto e sequestrato una sega elettrica a batteria munita di 5 lame dentate di 15 centimetri ciascuna ed una torcia ad essa applicata di cui l’uomo non è stato in grado di giustificarne la destinazione d’uso.