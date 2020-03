AVERSA (red.cro.) – “Dopo il danno di stare chiuso anche la beffa di essere derubato“. Un commento chiaro che spiega come ci si possa sentire dopo un furto subito in queste ore. Gennaro Noviello, titolare del bar Primo ad Aversa ha reso noto su Facebook il furto subito in queste ore da parte di una banda di malviventi che hanno colpito il locale, chiuso dopo le decisioni del Governo attuate per contrastare il coronavirus