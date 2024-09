LA FOTO. AVERSA. Perde il controllo dell’auto e si ribalta

Da chiarire la dinamica del sinistro

AVERSA – Incidente, questa mattina, all’incrocio tra Viale Europa e Via Salvatore Di Giacomo, ad Aversa. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è ribaltata. Sul posto le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco per liberare l’uomo dall’abitacolo e mettere l’area in sicurezza. Il conducente è stato trasportato in ospedale e affidato alle cure dei medici