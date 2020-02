LA FOTO AVERSA. Violente pallonate contro le auto in corsa. I residenti: “Gioco pericoloso che si ripete da tempo”

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Allarme ragazzini lanciano pallonate contro le auto in corsa. Giunge la preoccupante segnalazione dei cittadini relativamente alla nuova moda di un gruppo di minorenni tra i 12 e i 14 anni, che in via Luca Giordano nei pressi del Parco Balsamo ad Aversa, con tanto di palloni da calcio tirano pallonate alle auto in transito, mettendo in pericolo gli automobilisti e loro stessi. Il tutto va avanti da tempo e nessuno prende provvedimenti.

I cittadini sono preoccupati, visto che la baby gang inizia a tirare pallonate dal primo pomeriggio sino alla sera, quando diminuisce anche la visibilità in zona. Gli ignari automobilisti presi alla sprovvista, sentendo il botto della pallonata contro la vettura potrebbero perderne il controllo, finendo con lo sbandare contro altre auto o muri della zona, rischiando la loro e l’altrui incolumità. Pubblichiamo la foto di una cittadina che denuncia l’accaduto. I residenti chiedono a gran voce che le autorità preposte prendano i dovuti provvedimenti, per impedire che possa avvenire una tragedia.