LA FOTO. AVERSA. Si schianta contro auto in sosta e fugge via

AVERSA – Danneggia auto in sosta e si da alla fuga. A raccontare quanto accaduto è un cittadino che affida ai social il suo sfogo. L’uomo ha ritrovato la sua auto, parcheggiata in via Corcione, completamente distrutto nella parte frontale. Molto probabilmente alla base dell’accaduto una manovra sbagliata da parte da parte del conducente di un altro veicolo. “Non hai avuto nemmeno il coraggio di aspettare e valutare insieme il danno. Avrei gradito delle scuse o non ho visto la macchina e ho sbagliato a fare manovra. Niente”, è lo sfogo del cittadino.