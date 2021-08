La FOTO. Bambino di 12 anni salvato in mare. Stava annegando in una affollata spiaggia del litorale. Il malore della madre

E’ successo in spiaggia libera, dunque ancora più pericoloso in quanto sprovvista di personale specializzato nel salvataggio. Sono stati gli altri bagnanti a gettarsi fra le onde…

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Erano circa le dieci di questa mattina quando un bambino di 12 anni intento a fare il bagno su di un tratto di costa nei pressi delle giostre, è stato salvato in extremis da alcuni bagnanti mentre stava per annegare. Durante le manovre di salvataggio la madre del ragazzino ha accusato un malore. Sul posto sono giunti dapprima i carabinieri della locale stazione, seguiti dall’ ambulanza del 118 che ha trasportato il piccolo all’ Ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca. Le condizioni del mare risultano non essere ottimali, per cui si raccomanda ai villeggianti massima prudenza, specie nei tratti di spiaggia dove non è presente il servizio di salvataggio come nel caso specifico.