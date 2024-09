LA FOTO. Bimbo di tre anni e mamma feriti, incidente e traffico in tilt

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP.

MADDALONI – Un’ambulanza è accorsa questa mattina, poco prima delle 11, a Cervino, al confine con Montedecore, frazione di Maddaloni.

Si tratta di un incidente stradale, l’ennesimo al limite tra i due comuni. L’impatto, un tamponamento, ha visto il ferimento di una giovane mamma e del suo figlio di 3 anni.

Fortunatamente, non sono state serie le conseguenze dell’impatto per i due. Mentre il traffico invece è andato in difficoltà per circa un’ora nella zona, molto accorsata.