LA FOTO. BLACK FRIDAY. Traffico senza fine, al JAMBO fila interminabile

TRENTOLA DUCENTA (red.cro.) – Se la situazione all’uscita e all’entrata del Campania e dell’Outlet La Reggia pare comunque sotto controllo, diversamente, secondo le testimonianze dei presenti, si può dire dell’ingresso del Jambo di Trentola Ducenta. “Traffico, traffico e ancora traffico“, ha fotografato così lo stato delle cose all’entrata del centro un nostro lettore, che ci invia l’immagine che potete vedere. Restiamo in attesa di segnalazioni sul traffico sia nell’agglomerato aversano che in quello intorno a Caserta Sud che, al momento, è rallentato, come potete vedere dall’immagine in basso.