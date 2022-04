LA FOTO. Blitz all’ASL di MONDRAGONE: arriva la polizia municipale

MONDRAGONE. Blitz degli agenti all’Asl, scattano le verifiche. Nella mattinata di oggi, il personale del Comando di Polizia Locale di Mondragone guidato da David Bonuglia ha fatto irruzione alle prime ore del mattino negli uffici Asl di Mondragone. Si tratta di una azione di prevenzione messa in campo dagli uomini di Bonuglia e dai suoi uomini per la tutela della salute del cittadino e prevenire infortuni sul lavoro e anche del decreto 380 del 2001 in materia di edilizia.

Sull’attività di polizia giudiziaria effettuata in data odierna sono ancora in corso accertamenti da parte degli uomini del Comando.