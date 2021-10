LA FOTO. Blitz della forestale: sequestrati fucili, munizioni e richiami acustici a due cacciatori

SESSA AURUNCA – Cacciatori beccati dai carabinieri della forestale, denunciati e sequestrati armi, richiami acustici e cartucce. È questo il risultato dell’attività di controllo finalizzata alla repressione dei reati di bracconaggio, posta in essere dai carabinieri forestali della stazione di Sessa Aurunca che, in località Ponte. Ad essere denunciati due cacciatori provenienti da Bacoli con materiali venatori e munizioni non autorizzati. Deferiti dunque per l’ esercizio venatorio mediante l’uso di richiami non consentiti. Sono stati sequestrati i due fucili marca Benelli modello L12 ed L20 in loro possesso, un richiamo acustico e 137 cartucce da caccia. I controlli dei militari proseguiranno per i prossimi week end.