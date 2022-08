LA FOTO. BOMBA D’ACQUA. DANNI A MADDALONI E DINTORNI. Un fulmine mette k.o. la condotta idrica

MADDALONI – La forte pioggia nel pomeriggio di questa domenica ha provocato danni e allagamenti in provincia di Caserta, soprattutto nella zona di Maddaloni e comuni limitrofi.

Ad esempio, in via Ponte Grotta, a Cervino, nella zona di confine con Maddaloni, l’acqua ha reso impraticabile la strada, che quindi √® stata transennata e messa in sicurezza.

Sempre nel comune della Valle di Suessola, un fulmine ha causato lo spegnimento della cabina dei motori dell’acqua, provocando l’interruzione della corrente idrica in citt√†.