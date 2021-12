LA FOTO. Brutto incidente, auto si ribalta

VILLA DI BRIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale, auto si ribalta lungo la strada. Ieri pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Villa di Briano in direzione Casal di Principe, un giovane a bordo della sua Smart, ha perso il controllo del veicolo finendo col ribaltarsi sulla strada, come si vede dalle foto che pubblichiamo. Sul posto i soccorsi e i carabinieri per accertare le dinamiche dell’incidente. Secondo le prime informazioni, il giovane ne sarebbe uscito illeso, solo paura ma nessuna grave conseguenza fisica, nè altri veicoli coinvolti.