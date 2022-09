Fortunatamente l’autista è riuscito a mettersi in salvo

FRANCOLISE – Grande spavento sulla provinciale per Sparanise, direzione Sant’Andrea del Pizzone, in tenimento di Francolise. Un camion probabilmente per un guasto al motore è stato avvolto dalle fiamme: fortunatamente l’autista è riuscito a mettersi in salvo.

Sul posto i vigili del fuoco.