LA FOTO. Cani rinchiusi in una struttura-lager. Denunciato il proprietario

ROCCAROMANA – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Pietramelara, a seguito di segnalazione da parte dell’A.S.L. Veterinaria di Caserta, si sono portati in Roccaromana, alla frazione Statigliano, Contrada Costa, dove hanno accertato la presenza di n. 8 esemplari di cani adulti tipo segugi, di diverse varietà, di cui n. 4 esemplari maschi e n.4 femmine, una delle quali con n. 5 esemplari di canidi cuccioli nati da pochi giorni.

Gli animali sono risultati detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e soggetti a grave sofferenza di natura fisica e psichica, in quanto: i cani giacevano in uno spazio limitato non sufficiente al numero ed alla taglia degli stessi; presenza di notevoli deiezioni non rimosse da tempo; mancanza di riparo laterale per il vento e le intemperie; convivenza nello stesso spazio sia di maschi che femmina con cuccioli neonati o in gravidanza; mancanza di cuccia o di ricovero adeguato per i cani; i cani per la particolare tensione a cui erano sottoposti si mostravano particolarmente litigiosi tra loro; i luoghi si presentavano in uno stato di incuria grave e particolarmente maleodoranti; il cibo (crocchette) era fornito in ampi contenitori utilizzati dai cani anche come giaciglio; l’acqua era contenuta in secchi con aspetto torbido.

Pertanto, i predetti militari hanno proceduto al sequestro preventivo della struttura e dei cani. Questi ultimi sono stati affidati in custodia giudiziaria ad un canile autorizzato.

Il proprietario è stato deferito in stato di libertà per il reato previsto dallart. 727 co.2 c.p. per detenzione animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.