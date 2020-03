CASERTA – La mente di molte persone è sconvolta e annebbiata dalla “paura da Coronavirus” e qualcuno che non ha la mascherina, si sta ingegnando come può. Il problema reale è che la signora ritratta in foto e che questa mattina si trovava al Famila di Caserta, ha rischiato grosso con un sacchetto di plastica infilato sulla testa. Vogliamo sperare che abbia fatto delle feritoie al sacchetto per poter respirare. Diversamente, non possiamo immaginare che sia riuscita a sopravvivere ancora a lungo.