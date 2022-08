LA FOTO. CASERTA. Carlo Marino dà la colpa ai cambiamenti climatici per la città allagata. Ma caditoie e fogne ostruite mostrano le sue colpe

CASERTA – Come si dice, il tempismo è tutto. Poche ora fa la pagina Ciò Che Vedo In Città, molto attiva nel dare notizie di problemi e attività relative a Caserta, ha pubblicato una foto inviata da un lettore e seguace del gruppo.

Dall’immagine si vede chiaramente come una caditoia in via Giulia, a Centurano, sia completamente ostruita da rifiuti, una situazione che può provocare gravi danni in caso di piogge improvvise.

Ed è proprio quello di cui ha scritto in uno recentissimo post (che trovate in calce all’articolo) il sindaco di Caserta, Carlo Marino.

Il primo cittadino su Facebook ha cercato di difendere la propria amministrazione dalle conseguenze del maltempo, ma soprattutto dalle accuse di mala gestione del comune capoluogo.

In una serie di riferimenti al clima e a dei presunti leoni da tastiera, Marino ha voluto diminuire il peso della possibile presenza di caditoie e fogne ostruite in città.

Come dicevamo, il tempismo è tutto. E le parole del sindaco, messe davanti alla realtà dei fatti immortalata nell’immagine pubblicata da Ciò Che Vedo In Città, restano vuote, vacue.

Se la trasformazione del clima mediterraneo, causata dai cambiamenti delle condizioni meteorologiche dovute all’inquinamento è fatto appurato, scientificamente provato, anche la mancata pulizie delle caditoie e delle fogne in una città provoca i disastri che abbiamo visto in questi giorni abbattersi su Caserta.