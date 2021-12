LA FOTO CASERTA. FESTA DELL’IMMACOLATA. I fiori dei vigili del fuoco alla Madonna

CASERTA – Anche quest’anno, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno partecipato deponendo una corona di fiori ai piedi della statua della Madonna posta sopra il campanile della Chiesa del Buon Pastore sita in piazza Pitesti a Caserta. Tale deposizione, effettuata in occasione della celebrazione della funzione religiosa delle ore 18.30, è avvenuta utilizzando l’autoscala in dotazione ai Vigili del Fuoco.