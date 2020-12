CASERTA – La Reggia ai tempi del Covid, o meglio la piazza in cui affaccia (sapete che Piazza Carlo III, con i suoi 130mila metri quadrati, è la più grande d’Italia?), ha un aspetto nostalgico.

Non è certo un 31 dicembre canonico, quello dell’anno che si avvia a chiudersi: non sono i tempi in cui scendere per strada per i rituali aperitivi d’auguri.