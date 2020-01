LA FOTO. CASERTA. Lanciano uova contro i passanti su viale Medaglie D’Oro. Ragazza ferita al volto

CASERTA – E’ rimasta ferita al volto una giovane ragazza al centro di Caserta, mentre passava in bici su viale Medaglie d’Oro. La giovane è stata colpita in pieno viso dall’uovo lanciato da alcuni giovani ignoti (e idioti) che percorrevano il tratto a bordo di un’auto. Diversi i lanci, quasi tutti finiti in strada, sfortunatamente, però, una delle uova ha colpita la sfortuanata vittima di questo stupido gioco. Soccorsa dai passanti, si attendeva l’arrivo di un’ambulanza per le cure di rito, ma la giovane si è ripresa rapidamente