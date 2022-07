CASERTA – Mendicante dà di matto, arriva l’ambulanza. E’ accaduto questa mattina in via Santa Commaia, angolo viale Lincoln, a Caserta. L’uomo, uno straniero, quello a terra in maglia rossa, stazionava davanti al supermercato della zona quando ha cominciato a dare in escandescenze. Allertati i sanitari che giunti sul posto lo hanno trasportato al nosocomio cittadino per le cure del caso.